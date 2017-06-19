Следователи проводят проверку по факту падения женщины с годовалым ребенком в яму в центре Ноябрьска. Инцидент произошел 16 июня, грунт обрушился на пешеходной зоне, предназначенной для прогулок, недалеко от Вечного огня, сообщает СУ СК Ямала.

Ребенок не пострадал, женщина получила травму, зацепившись за арматуру. В ближайшее время она будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

Причина, по которой провалилась земля в этом месте, пока не установлена, отмечает ИА «Ура.Ру».

Некоторые подробности происшествия появились в соцсетях. Сообщается, что сначала в яму упал ребенок, а женщина бросилась его спасать. Она повредила спину. Глубина провала составила 2 м.

Сейчас провал закопан, а вокруг выставлено ограждение. Однако местные жители говорят, что в Ноябрьске провалы – не удивительное явление, поскольку город стоит на болотах.