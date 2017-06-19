Россия и Мьянма планируют заключить соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей.

Этот проект был одобрен российским правительством, передает «Интерфакс».

«Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с мьянманской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе правительства РФ.

Кроме того, Россия и Мьянма договорились об упрощенном пользовании воздушным пространством в двустороннем порядке.