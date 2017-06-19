Крымскими санкциями Евросоюз загнал себя в «вечную ловушку», заявил «Известиям» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Главы МИД стран-членов Евросоюза на год продлили действие санкций против Крыма. Об этом сообщил Совет ЕС. Ограничения продлены «в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией» до 23 июня 2018 года.

«Страны Евросоюза, изначально применив эти санкции к России и не применив их к Украине, загнали себя в ловушку, потому что вопрос с Крымом не подлежит никакому обсуждению и тем более модификации. В случае если санкции будут продолжать увязываться со статусом Крыма, они по определению будут носить вечный характер. Эта тема к компетенции Европейского союза никак не относится», — заявил Косачев.

По мнению сенатора, если в Евросоюзе будут продолжать увязывать санкции с выполнением Минских соглашений и ситуацией на юго-востоке Украины, Евросоюз будет оставаться в заложниках позиции Киева.

«Киев осознанно и целенаправленно саботирует выполнение Минских договоренностей, с тем чтобы удерживать Россию под санкциями. В любом случае санкционная политика бессмысленная, тупиковая и не имеющая никакого влияния ни на позиции России, ни на реальное развитие ситуации на юго-востоке Украины. Можно только выражать сожаление в связи с тем, что Евросоюзу не хватает политического мужества, чтобы ошибку признать, позицию поменять и реально оказать содействие мирному процессу на юго-востоке», — сказал Косачев.