В Заводском районе Саратова горит склад со строительным мусором. Возгорание произошло на территории бывшего элеватора. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило около 11:30 по местному времени. В настоящее время на месте происшествия работают восемь пожарных подразделений, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По данным агентства, густой дым виден из центра Саратова и с набережной. Из-за угрозы перекидывания огня к жилым домам по улице Новая 9-я линия спасателям пришлось увеличить количество пожарной техники. Сообщается, что из-за сильного ветра появилась угроза распространения пожара.