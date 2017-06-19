Штраф в размере 11 млн рублей назначен застройщику ООО СК «Венсплюс», который провалил программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Якутии. Дом в Горном районе не был достроен. Без квартир остались 15 семей.

Муниципальный контракт был заключен в декабре 2015 года. Объект нужно было сдать через год, сообщает ИА YakutiaMedia. Однако люди так и не получили положенное по закону жилье.

После проверки прокуратура возбудила административное дело. Мировой суд назначил застройщику штраф в размере 11 млн рублей.