Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла в действиях американской корпорации Microsoft нарушение антимонопольного законодательства.

Как следует из сообщения службы, Microsoft блокирует антивирусное программное обеспечение сторонних производителей и активирует собственный антивирус без явного согласия пользователя.

На устранение выявленных «Лабораторией Касперского» нарушений Microsoft был дан месяц.

Ранее жалобу в ФАС подал разработчик антивирусного ПО «Лаборатория Касперского». Суть жалобы заключалась в том, что Windows 10 фактически блокирует антивирусные программы сторонних разработчиков в пользу стандартного антивируса Windows Defender без согласования с пользователем.