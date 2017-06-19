Норвежский суд в пятый раз по запросу спецслужб продлил срок ареста подростка из России, которого обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, передает Норвежское телеграфное бюро.

17-летний гражданин РФ был задержан в Осло вечером 8 апреля и находится под арестом уже больше двух месяцев. Норвежская полиция обнаружила у подростка подозрительный предмет, похожий на маломощное взрывное устройство. Служба безопасности страны считает, что россиянин был намерен совершить теракт в центре норвежской столицы.

На данный момент подросток обвиняется лишь по статье 142 «Незаконное обращение с опасными веществами» Уголовного кодекса Норвегии, однако не исключено, что в ходе расследования будут предъявлены новые обвинения.