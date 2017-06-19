В Тюмени за минувшие выходные выпала месячная норма осадков — 56 мм. Около 3 тыс. куб. м уже откачали коммунальные службы с городских улиц и дворов. В городе повалены деревья, повреждены остановки, в некоторых районах нет электричества. Устранением последствий аварии занимаются 59 единиц техники.

Власти Тюмени пока не сообщают о сумме ущерба. Говорится лишь, что для устранения последствий природной стихии потребуется несколько дней.

Между тем, МЧС сохраняет действие штормового предупреждения еще на сутки. В течение дня возможны сильный ветер порывами до 24 м/с, дождь и град. Жителей просят по возможности отменить все поездки, сообщает ресурс megatyumen.ru.