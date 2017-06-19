Журналист и общественный деятель Валерий Фадеев был избран в понедельник секретарем Общественной палаты (ОП) РФ шестого созыва. Его кандидатуру утвердили единогласно по итогам голосования членов палаты на первом пленарном заседании.

Кандидатура Фадеева была единственной, которую Совет старейшин палаты выдвинул на пост руководителя ОП. Секретарь Общественной палаты предыдущего созыва Вячеслав Бочаров, председательствующий на заседании, сообщил о двух воздержавшихся, одним из которых оказался сам Фадеев.

Вячеслава Бочарова избрали на заседании первым замсекретаря ОП. Были избраны три замсекретаря: Сергей Орджоникидзе, который в прошлом составе палаты занимал пост первого замсекретаря палаты, а также Александр Точенов и Лидия Михеева. Академик Евгений Велихов, являвшийся ранее секретарем ОП, был избран почетным секретарем палаты.

Секретарь ОП, согласно регламенту, организует работу совета палаты, подписывает решения и запросы ОП, представляет ее в отношениях с органами государственной власти, принимает участие в формировании Общественных наблюдательных комиссий и направляет заключения ОП на законопроекты.

В состав Общественной палаты, которая действует в России с 2005 года, входят 168 человек. Совет старейшин ОП включает девять общественников нового состава палаты, сообщает телеканал «360».