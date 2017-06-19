Спортсмены из Нижнего Новгорода завоевали золотую и серебряную медали в прошедшем чемпионате Европы по панкратиону.

Сборную России по панкратиону представляли четверо спортсменов из Нижегородской области. Первое место в категории более 71 кг на соревнованиях заняла Анастасия Аленина, в категории более 84 кг второе место получил Василий Масленников. Оба спортсмена отправятся на чемпионат мира, которой пройдет осенью в Сочи, отмечает ИА «НьюсНН».

Первенство Европы состоялось в Италии в городе Бриндиси. Российская сборная также заняла первенство в общекомандном зачете соревнований.