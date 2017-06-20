В городе Выксе Нижегородской области прошел фестиваль уличного искусства «Арт-Овраг». Седьмой год подряд летом провинциальный промышленный моногородок на три дня превращается в российскую столицу стрит-арта во всех его проявлениях. На время проведения туда съезжаются художники, театральные режиссеры и небезразличные к творчеству жители окрестных мест.

Посмотреть в Выксе действительно есть на что. Арт-объекты расположены по всему городу. Стены домов, школ, здания почтамта и других сооружений в микрорайонах и на набережных украшают масштабные росписи, выполненные ведущими стрит-артистами России и мира. И каждый год в городе появляется несколько новых произведений. Местные власти к дарам относятся с должным пиететом, бережно ведут их реестр. Но порой даже они не могут обеспечить их долговечность. Немалая часть росписей расположена на домах, подлежащих сносу, а потому единственное, что останется от творчества художников, — фотографии в архивах и видеосъемка.

— Фестивали, подобные нашему, в данном случае выступают как катализатор и дают возможность реализовать новые идеи, — пояснила «Известиям» организатор смотра Ирина Седых. — В итоге провинциальные города преобразуются в центры современного искусства, но не элитарного «для избранных», а по-настоящему массового .

Некоторые работы станут неотъемлемой частью городского пейзажа. Так, в этом году на стене Выксунского металлургического завода появилась роспись площадью 10 тыс. кв. м. Организатор фестиваля — благотворительный фонд «ОМК-Участие» — объявил открытый конкурс за право выполнить самое большое граффити в Европе. Заявки прислали 260 художников из 34 стран мира. Победителем стал проект нашего соотечественника, работающего под псевдонимом Миша Most. На работу у него ушли месяц и 3 т краски. Творение мастера, на которой изображены детали процесса работы на металлургическом заводе, было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

— Роспись выполнена в технике мурализма — мексиканской монументальной живописи. Но важно, что автор не создавал работу, как говорится, на заказ. Эта фреска характерна для творчества художника: он посвящает свои произведения будущему, технологиям, прогрессу, — объяснила концепцию куратор проекта Сабина Чагина.

Впрочем, уличные рисунки — далеко не единственное направление фестиваля. «Арт-Овраг» затрагивает все стороны современной культуры — театр, музыку, видеоарт. Все для того, чтобы показать горожанам, насколько яркой может быть окружающая среда и сама жизнь, даже если ты живешь в рабочем моногороде. Жителям Выксы предлагается участвовать в конкурсах, посещать разнообразные мастер-классы, реализовывать собственные проекты и, конечно, всей семьей отдыхать на фестивале.

В этом году не обошлось без новшеств: «Арт-Овраг» впервые освоил водную гладь. Продолжая традицию творческого осмысления городских пространств, фестиваль задействовал одну из ключевых акваторий Выксы — Верхне-Выксунский пруд площадью около 300 га.