ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в минувшее воскресенье в Шиловском районе Рязанской области. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла произошло на 292-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Установлено, что 55-летний водитель автомобиля Chevrolet, направлявшийся в сторону Рязани, не выбрал безопасную скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль Volvo под управлением 32-летнего водителя.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, женщина и двое детей в возрасте 11 и 16 лет погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА «7 новостей».