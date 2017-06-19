В столице прощаются с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Коллеги, друзья и поклонники выстроились в очередь у Дома кино, где состоится траурная церемония.

После прощания пройдет отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Ордынке. Похоронят Баталова в соответствии с завещанием на Преображенском кладбище рядом с могилой его матери.

Алексей Баталов ушел из жизни на 89-м году жизни после долгой болезни. Народный артист СССР сыграл в таких легендарных фильмах, как «Москва слезам не верит», «Мать», «Летят журавли» и др.