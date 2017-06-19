Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что борьба с терроризмом в Евросоюзе должна начинаться с вытеснения экстремистов из кибернетического пространства.

«Сегодня мы снова видим, насколько важно противодействие терроризму. Мы обсудим, в частности, первый шаг — как вытеснить экстремистов из кибернетического пространства, где они сегодня чувствуют себя комфортно», — заявил Джонсон.

Такое мнение глава британского МИДа высказал в понедельник по прибытии в Люксембург на встречу министров иностранных дел Евросоюза.