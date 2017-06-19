Приморцы, получившие в пользование бесплатные земельные участки по закону о «дальневосточном гектаре», могут воспользоваться 27 мерами поддержки. В 2017 году на их финансирование предусмотрено 284,3 млн рублей в краевом бюджете.

Как передает ИА PrimaMedia, с начала реализации закона почти 3,5 тыс. человек уже получили участки в Приморье. Обладатели земли имеют право на субсидии по ряду направлений: индивидуальное жилищное строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство.

Третий этап реализации масштабной федеральной программы по предоставлению гражданам России «дальневосточного гектара» стартовал 1 февраля. Каждый россиянин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на пять лет, а в случае его освоения — в аренду или в собственность. Надел должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.

Подробнее о том, как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке, — в инструкции «Известий»:

Как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке: инструкция