Американский артист Стефен Ферст скончался в Калифорнии в возрасте 63 лет. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на сообщение сына актера Нейтана Ферста.

Причиной смерти актера стали осложнения диабета. Широкой публике Ферст известен по ролям в комедии «Зверинец», в ленте «Команда мечты», сериалам «Она написала убийство», «Вавилон 5», «Секретный агент Макгайвер», «Клиника». Ферст также озвучивал мультипликационных героев в мультсериалах «Тимон и Пумба», «Детеныши джунглей и «Мир Бобби», а также в мультфильмах «Русалочка 2: Возвращение в море» и «Базз Лайтер из звездной команды: Приключения начинаются», сообщает «Дни.Ру».

О дате и месте прощания с Ферстом пока не сообщается.