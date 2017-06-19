Министерство образования и науки РФ учтет все замечания относительно бюджетной отчетности, заявили в понедельник в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки России изучит и учтет все замечания Счетной палаты Российской Федерации. Вместе с тем специфика деятельности образовательных организаций такова, что расходы планируются, исходя из финансового обеспечения учебного, а не календарного года», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее проверка Счетной палаты установила, что бюджетная отчетность Минобрнауки за 2016 год не является достоверной. В частности, в регистрах бюджетного учета не отражен земельный участок, который Минобрнауки РФ использует на праве ограниченного пользования. Ведомством также не отражены в регистрах бухгалтерского учета 39 объектов нематериальных активов в виде патентов на результаты интеллектуальной деятельности.