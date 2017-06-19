Следственное управление МВД России по Веневскому району Тульской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовой машины, в котором один человек погиб и девять пострадали. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, столкновение микроавтобуса IVECO с автомобилем «КамАЗ» произошло в минувшее воскресенье на 133 км федеральной трассы «Дон». Микроавтобус, в котором находилось 20 человек, следовал по маршруту Ереван – Нижний Новгород. В результате удара грузовой автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали девять пассажиров микроавтобуса, в том числе трое детей. Один пассажир, 1961 года рождения, погиб. По предварительным данным, пострадавшие и погибшие — граждане Армении, передает ИА «Тульские новости».

Три человека доставлены в медучреждения Московской области, еще трое пострадавших — двое детей и женщина с травмами различной степени тяжести — направлены в больницы Тулы. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.