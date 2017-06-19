В Пекине 18-19 июня прошли переговоры Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС. Россию на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров. Несмотря на то, что все участники встречи отметили серьезное влияние мирового кризиса на интенсивность интеграционных процессов, объем экономик объединения заметно увеличился .

Из приветственных выступлений можно отметить, пожалуй, речь главы МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане, которая долго рассказывала собравшимся о вызовах современности, несправедливости международных отношений в их нынешнем состоянии, Парижском соглашении по климату, кризисе в Ливии и ряде других проблем. Неизвестно, были ли выступления участников регламентированы по времени (видимо, все-таки были, поскольку на столах министров стояли часы), но речь Маите Нкоана-Машабане из лимитов явно выбилась.

«Кризис» с графиком урегулировал взявший слово Сергей Лавров, который был предельно краток.

— Считаю важным перед приближающимися контактами наших лидеров в Гамбурге и перед саммитом в Сямне обсудить острые международные проблемы и кризисы, согласовать наши позиции , - сказал, в частности, министр.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, переговоры в китайской столице стали первым пятисторонним совещанием, прошедшим без привязки к международным форумам.

Напомним, что БРИКС — это не институционально оформленная организация, а форум, на котором страны обсуждают совместные инфраструктурные проекты. При этом в рамках этого неформального объединения действует несколько десятков механизмов сотрудничества в сфере политики, экономики и безопасности. БРИКС часто упоминают в одном ряду с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Как считает ряд экспертов, обе структуры имеют под собой цель прежде всего поддерживать непрерывный диалог между Москвой и Пекином (по крайней мере, с ШОС так было до присоединения к ней менее двух недель назад Индии и Пакистана). Действительно, накануне СМИД Сергей Лавров провел отдельную встречу именно со своим китайским коллегой Ван И. А на переговорах министров сельского хозяйства БРИКС 18 июня представители Москвы и Пекина договорились о совершенствовании механизмов двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Также в мае Россия и Китай пришли к соглашению запустить совместный телеканал «ТВ БРИКС». И это лишь недавние примеры.

Впрочем, это не значит, что участие Индии, Бразилии и ЮАР в объединении носит чисто формальный характер. Достаточно вспомнить, что в рамках БРИКС в 2013 году была достигнута договоренность о создании Нового банка развития (НБР), который сейчас занимается финансированием инфраструктурных проектов. Так, в Карелии, в частности, под его эгидой ведется строительство двух малых ГЭС. А в ближайшие два года, по словам главы НБР Кундапура Вамана Каматха, к ним прибавится еще десять. Кроме того, в 2015 году вступил в силу Договор о пуле условных валютных резервов, размер которого составляет $100 млрд. Он призван поддержать экономику той или иной страны БРИКС в случае резкого оттока из нее капитала. Также в рамках объединения развиваются культурные, спортивные и образовательные проекты. Достаточно привести в пример Сетевой университет БРИКС, который объединяет вузы стран-участниц для проведения совместных исследований по ряду направлений.

На итоговой пресс-конференции китайский министр Ван И, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что вопреки звучащим голосам о потере БРИКС динамики развития, структура демонстрирует обратное.

- Суммарный объем экономик БРИКС достиг 23% от общемирового. Десять лет назад эта цифра составляла 12%. Также на БРИКС приходится около 50% общего вклада в (мировой) экономический рост , - сказал китайский министр.

Он, однако, согласился, что глобальная экономика сейчас сталкивается с трудностями, и страны БРИКС не стали исключением.

Действительно, нельзя сказать, что развитие БРИКС идет без проблем. Слабым звеном остается ЮАР, которая вступила в объединение последней в 2011 году. Еще совсем недавно президенту республики Джейкобу Зуме грозила отставка в связи с тем, что оппозиция инициировала в парламенте голосование о вотуме недоверия. Не успел лидер страны успешно разобраться с этой политической проблемой, как начались проблемы экономические: в ЮАР впервые с 2009 года зафиксировали рецессию. Так, согласно официальным данным, экономика страны падала как в четвертом квартале 2016 года, так и в первом квартале 2017 года. К слову, в ходе упомянутого политического кризиса Джейкоб Зума заменил десять министров, в том числе глав энергетического и сельскохозяйственного ведомств страны, что, по мнению, экспертов, негативно сказалось на экономике.

Не все просто и с Бразилией. Там в августе 2016 года завершилась процедура импичмента в отношении тогдашнего президента Дилмы Руссефф. Тем самым была поставлена точка в длившемся несколько месяцев политическом кризисе. Ее место занял вице-президент Мишель Темер. Согласно данным портала WikiLeaks, он с 2006 года работал информатором ЦРУ. То есть это сугубо проамериканская фигура. В связи с этим высказываются предположения, что в какой-то момент бразильское руководство может повести себя непредсказуемо в рамках БРИКС. Впрочем, пока этого не произошло.

В то же время роль объединения прекрасно понимают на мировом уровне. Так, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила 17 июня, что страны объединения имеют потенциал, позволяющий покончить с голодом в мире к 2030 году.

- В совокупности они производят две трети всех заготовок зерна, а Россия в прошлом году стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире, - говорится в сообщении Радио ООН.

Разумеется, в ходе пресс-конференции журналисты не смогли обойти и развитие ситуацию за пределами границ стран БРИКС, и прежде всего действия США в Сирии. Ранее американские войска заняли сирийский погранпереход ат-Танф на юге страны.

- Что касается сирийского урегулирования, то все страны БРИКС заинтересованы в выполнении резолюции Совета Безопасности (ООН) 2254 , - отметил в этой связи Сергей Лавров. - Мы сегодня услышали признательность и высокие оценки от наших коллег и друзей за те усилия, которые Россия предпринимает в том числе вместе с Турцией и Ираном в рамках астанинского процесса. Очередная встреча в Астане состоится 10 июля. В ней будет участвовать специальный представитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура. Именно на этой встрече стороны надеются завершить согласование конкретных параметров, модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации.