Региональный молодежный форум в Мурманске посетили более ста участников. В программе форума заявлено восемь площадок с лекциями и мастер-классами. В понедельник 19 июня состоится торжественное закрытие с награждением.

Форум «#51ФМ» является хорошей практикой для представителей молодежных движений. Он позволяет разобрать региональную молодежную политику, дает возможность решения проблем в реальном времени. Мероприятие привлекло гостей от «Росмолодежи», «Роспатриотцентра», Ассоциации студентов и других общественных организаций из разных городов России, сообщает ИА «Би-порт».

Зампредседатель «Российского Союза Молодежи» Юрий Белоусов отметил, что создание таких площадок необходимо. С их помощью молодые люди узнают о возможностях региона, развиваются, получают возможность дискутировать и выражать собственное мнение. На закрытии форума состоится награждение лучшего работника сферы государственной молодежной политики Мурманской области.