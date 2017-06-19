Руководители внешнеполитических ведомств Евросоюза в рамках встречи в Люксембурге в понедельник обсудят совместные меры по борьбе с терроризмом на фоне произошедшего минувшей ночью наезда фургона на толпу людей в Лондоне. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Инцидент с участием фургона произошел на севере Лондона около мечети. Водитель, въехавший в толпу людей, был задержан гражданами и передан полиции. В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек, порядка десяти человек пострадали.