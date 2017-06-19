Двенадцатилетняя девочка погибла под колесами автобуса в Тюменской области. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, в Тобольске на Юбилейной улице рядом с домом 67. ДТП произошло, когда девочка-подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт «Комсомольской правды в Тюмени». От полученных травм школьница скончалась в машине «скорой». По предварительной информации, девочку сбил автобус маршрута № 4 и скрылся после наезда на девочку. Сотрудники ГИДД проводят доследственную проверку аварии, выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает «Интерфакс». Всех очевидцев правоохранители просят позвонить в дежурную часть полиции Тобольска.