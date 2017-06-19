Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, который регламентирует порядок установления неполного рабочего времени.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, изменения коснулись статей 93, 101, 108, а также 152 и 153 Кодекса.

«Уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха», — говорится в документе, где также уточняется, что вводится правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).