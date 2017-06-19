В Магадане в 20-й раз состоится празднование эвенского Нового года. Хэбденек объединяет представителей разных народов. На этом году в торжествах примут участие 13 стойбищ — 186 участников.

Посетителей ждут обряды, национальные игры, конкурсы, концертная программа, уха и другие блюда северной кухни. Мероприятие пройдет 24 июня с 5 до 9 утра, сообщает ИА MagadanMedia.

Хэбденек посвящен дню летнего солнцестояния. Встреча Луны и Солнца — та грань, когда умирает старый год и рождается новый. На восходе старейшины родов проводят обряд замаливания духов. Каждая семья завязывает на ветке лоскуток и загадывает желание. Эвенки считают, что в этом действе есть магическая сила.