Посол Филиппин в Москве Карлос Соррета рассказал, что в Маниле ожидают визита главы российского МИД Сергея Лаврова в филиппинскую столицу в августе текущего года. Также он добавил, что в ноябре ожидается визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева для участия в саммите Россия-АСЕАН.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров приедет в Манилу в августе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также будет в ноябре в Маниле на встрече «Россия–АСЕАН», — цитирует «РИА Новости» слова дипломата.