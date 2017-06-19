Пожар на территории бывшего артиллерийского училища произошел минувшей ночью в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в заброшенном неэксплуатируемом четырехэтажном здании на территории Октябрьского городка спасатели получили 18 июня в 22:39. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:03. Пожар был локализован в 00:42, его площадь составила 120 кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает ProKazan.ru.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.