Правительство Франции в понедельник подаст в отставку в рамках технической реорганизации после прошедших парламентских выборов, сообщил официальный представитель кабинета Кристоф Кастанер.

«В ближайшие дни будет сформировано новое правительство во главе, я думаю, с Эдуаром Филиппом (действующий премьер-министр)», — приводит слова Кастанера агентство «Франс Пресс». По мнению Кастанера, перестановки в правительстве не будут носить масштабный характер, речь идет о технической реорганизации.

По окончательным данным, представленным МВД Франции, в результате выборов депутатов Нацсобрания большинство получили кандидаты от движения президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика», завоевав 308 мандатов из 577. Еще 42 мандата достались союзной партии «Демократическое движение».