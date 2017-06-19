Жители Северо-Курильска жалуются на плохую работу транспорта до Петропавловска-Камчатского. Между городами курсирует теплоход «Гипанис», рейсы которого часто отменяются. Коллективное обращение направлено губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко.

По словам горожан, судовладелец «Гипаниса» постоянно нарушает расписание. Люди просят оценить законность действий перевозчика ООО «Сахморфлот», заключившего договор о продаже билетов с ООО «СК МАК». Как передает ИА SakhalinMedia, в Северо-Курильск прибыл министр транспорта региона Сергей Садовников. Согласно его решению, продажей билетов отныне будут заниматься ООО «СК МАК» и муниципальный отдел.

Однако горожан этот вариант не устраивают. Они заверяют, что билеты дорожают, а качество услуг ухудшается. Вертолеты в Северо-Курильск теперь будут летать лишь при полной загрузке теплохода «Гипанис», сообщает ИА REGNUM.