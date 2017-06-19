Россия планирует запустить в полтора раза больше ракет семейства «Союз» в 2018 году по сравнению с 2017 годом. На международном авиасалоне «Ле-Бурже-2017» гендиректор российского Ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин подчеркнул, что с начала года было проведено четыре пусковые кампании, сообщает ТАСС.

«В 2017 году планируется запустить около 20 ракет-носителей «Союз». С начала года РКЦ «Прогресс» обеспечил четыре пусковые кампании. В 2018 году планируется от 20 до 32 пусков ракет-носителей «Союз», — сказал представитель компании.

По словам Кирилина, количество запусков ракет в 2017–2018 годах будет зависеть от степени готовности космических аппаратов к выходу на орбиту.

Пусковая кампания ракеты семейства «Союз» запланирована на 23 июня. С космодрома Плесецк выведут в космос военный аппарат.