Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что ведомство создаст специальную рабочую группу, в рамках которой будут анализировать обращения, прозвучавшие на «Прямой линии с Владимиром Путиным», касающиеся сферы здравоохранения.

«Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер», — слова министра приводит пресс-служба Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что в состав группы войдут сотрудники министерства, ведущие специалисты по наиболее значимым направлениям здравоохранения, а также представители регионов.