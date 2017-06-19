Министерство обороны РФ заявило о том, что за минувшие сутки в Сирии были подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам».

«В течение суток подписано четыре заявочных листа с лидерами группировки «Ахрар-аш-Шам», действующими в провинции Алеппо», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что таким образом количество вооруженных формирований, готовых выполнять условия по прекращению боевых действий, увеличилось до 223.