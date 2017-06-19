Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Atlas global, летевший из Стамбула в Тбилиси. Авиалайнер вынужден был вернуться обратно в аэропорт Ататюрка.

Об инциденте рассказали пассажиры, по словам которых разряд ударил в лайнер спустя всего несколько минут после взлета. Удар молнии привел к проблемам в управлении. В связи с этим пилоты приняли решение вернуться в стамбульский аэропорт, пишет Утро.ru.

Как рассказал один из пассажиров рейса Давида Лоладзе, все заметили яркий свет через 15–20 минут после взлета, а затем по самолету ударила молния. «После этого начались проблемы с управлением, следовательно, пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт», — цитирует агентство Sputnik очевидца происшествия.

Рейс Стамбул–Тбилиси был осуществлен на несколько часов позже. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это произошло из-за непогоды.