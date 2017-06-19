МЧС России направило самолет в Мурманск, чтобы забрать и доставить на лечение в Москву страдающую онкозаболеванием жительницу города Апатиты Мурманской области Дарью Старикову, которая позвонила на «Прямую линию с Владимиром Путиным» и пожаловалась на проблемы в здравоохранении.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета», — заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что во время полета за здоровьем 29-летней Дарьи Стариковой будут следить врачи отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Страдающая от рака девушка будет проходить лечение в столичном Институте онкологии имени Герцена.