Поиски 10-летнего Ивана Котова, пропавшего пять дней назад в городе Касли Челябинской области, взяты на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 14 июня 2017 года мальчик поехал на велосипеде в библиотеку в школе №25, получил книги, но домой не вернулся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», передает ИА «Урал-пресс-информ».

Помимо этого, следователи контролируют поиски 11-летней Анастасии Осиповой, безвестно пропавшей 15 июня 2017 года в городе Цивильск Чувашской республике. По данным следователей, последний раз девочку видели вечером в день исчезновения гуляющей недалеко от дома.

«Глава ведомства поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения», — отметили в СКР.

В настоящее время для розыска детей в обоих регионах привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтеры. Проводится прочесывание местностей, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения детей, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения.