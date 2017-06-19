На юге Апеннинского полуострова был задержан гражданин Ирака, подозреваемый в пропаганде терроризма.

Мужчина 29 лет попросил в Италии политического убежища и находился в центре временного на юге страны, в городе Кротоне, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское информагентство.

При идентификации личности следствие выяснило, что мигрант пропагандировал радикальный исламизм и призывал поддерживать террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, он одобрительно высказывался о совершении террористических актов.