Депутат Верховной рады Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский сообщил, что лидер страны уже вылетел в США, чтобы провести переговоры с президентом Штатов Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает «РИА Новости».

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным СМИ, встреча Трампа и Порошенко может состояться вечером в понедельник или во вторник.