Порядка 2235 тыс. человек расселят в текущем году из аварийного жилья в Пензе, сообщил мэр города Виктор Кувайцев в ходе заседания правления Ассоциации городов Поволжья.

«По этапу 2016−2017 годов в 2017 году предусмотрено переселение из 1050 жилых помещений общей площадью 37 718,42 кв. м 2235 человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных домах», — приводит слова Кувайцева ИА «Пенза-пресс».

По словам главы города, в рамках расселения будет построено 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв. м. Общее число квартир в жилом доме — 995.

В пресс-службе администрации города отметили, что в период с 2008 по 2013 годы в Пензе расселили 1550 жилых помещений, площадью 59104, 9 кв. м. За этот же период более 4000 человек переселили из 181 аварийного дома.