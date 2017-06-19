Дождь со шквалистым ветром обрушились на Курганскую область. Шторм продолжался в регионе 17 и 19 июня. Оборваны линии электропередач, у некоторых домов были снесены крыши.

По последним данным, трое человек пострадали в результате разгула стихии. Как сообщает ИА «Ура.Ру» со ссылкой на источники, в селе Малое Песьяново ветер сорвал кусок крыши. Травмы получили женщина и двое детей. Их жизни вне опасности.

В МЧС предупреждают, что непогода продержится в регионе в ближайшие два дня. Сохраняется действие штормового предупреждения: возможны грозы, сильный дождь и усиление ветра до 25 м/с.

Как сообщили агентству в компании СУЭНКО, на устранение обрывов линии электропередачи может потребоваться около трех дней.

Напомним, в прошлый раз ураган обрушился на Зауралье 3 июня. В Свердловской области погибли два человека, десятки остались без жилья.