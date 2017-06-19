Пожарным удалось локализовать пожар на нелегальной свалке пластмассовых отходов в Юрмале. В настоящее время работы по ликвидации возгорания продолжаются, площадь пожара составила 12 тыс. кв. метров.

По данным Государственной пожарно-спасательная службы Латвии, в тушении пожара принимают участие более 50 пожарных, ране на месте работали также два пожарных поезда и вертолет Национальных вооруженных сил.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.