Арендованный фургон въехал в толпу людей, которые оказывали помощь потерявшему сознание мужчине около мечети в Лондоне, сообщает агентство Press Association со ссылкой на очевидца.

«Я шел по улице и увидел мужчину, который был на улице, я подошел к нему и посмотрел на него. И мне сказали, что он был своего рода не здоров, он потерял сознание», - рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, он отошел от мужчины, спустя несколько минут фургон на высокой скорости въехал в группу людей.

В ночь на понедельник на севере Лондона около мечети фургон совершил наезд на толпу людей. Водитель, мужчина 48-ми лет, был задержан гражданами и передан полиции. В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек, порядка десяти человек пострадали.