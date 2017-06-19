Глава российского МИД Сергей Лавров призвал все страны согласовывать любые действия «на земле» с Дамаском. Как сообщает ТАСС, 19 июня после встречи глав министерств иностранных дел стран БРИКС, российский министр заявил о необходимости для всех стран уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

«Что касается происходящего «на земле» в САР, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, – подчеркнул Лавров. – Поэтому любые действия «на земле», а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском».

По словам министра, очередная встреча состоится 10 июля в Астане. В числе прочих, в ней примет участие посланник генсека ООН по сирийскому вопросу Стаффан де Мистура.