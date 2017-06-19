Пожарным службам города Москвы удалось локализовать возгорание в ангаре с мебелью на юго-востоке города.

«В 08:40 мск пожар был локализован», — сообщили в Главном управлении МЧС, передает ТАСС.

В главке МЧС также отметили, что на текущий момент информации о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 19 июня, в 7:32 мск поступило сообщение о возгорании в одноэтажном ангаре на Южнопортовой улице, д. 13 стр. 2. Пожару был присвоен второй, повышенный, ранг сложности. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.