Первый в истории российско-японских отношений чартерный рейс из Японии на южнокурильские острова Кунашир и Итуруп отложили на несколько часов из-за сильного тумана, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на департамент Азии Минэкономразвития Сахалинской области.

«Рейс должен был вылететь в воскресенье утром, но был перенесен на понедельник из-за густого тумана в районе южных Курил. Но и сегодня сохраняется плотный туман. Японская сторона ждет погоду», - сообщили в ведомстве, отметив, что если туман не рассеется, то рейс придется отменить окончательно.

Чартерный рейс, который должен был доставить бывших жителей островов к могилам их предков, был запланирован на 18 июня, однако вылет был перенесен из-за плохих погодных условий. Решение об отправке самолета в южные Курилы в апреле текущего года приняли лидеры двух стран в рамках визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву.