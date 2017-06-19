Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что очередная встреча по Сирии в Астане состоится 10 июля, в ней примет участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Очередная встреча состоится в Астане 10 июля, в ней будет участвовать и специальный представитель генерального секретаря Стаффан де Мистура. Именно на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру», — сообщил министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран БРИКС.

На предстоящей встрече, по словам главы МИД РФ, будет завершено согласование параметров по зонам деэскалации в Сирии.