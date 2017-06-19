Все машины такси в Москве станут желтыми в 2018 году. Данный цвет будет символизировать легальность автоперевозчика.

Как пояснили на сайте мэра Москвы, в следующем году заканчиваются последние разрешения на таксомоторную деятельность, которые компании получали пять лет назад вне зависимости от цвета своего автопарка.

«Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В столичной мэрии также подчеркнули, что, начиная с июня 2013 года, разрешения оформляются только на машины желтого цвета. Данная мера была введена для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального.