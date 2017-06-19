Американский лидер Дональд Трамп принял решение сохранить и ужесточить санкции против Кубы.

«Я отменяю абсолютно одностороннее соглашение предыдущей администрации (Барака Обамы) с Кубой», – цитирует агентство «Интерфакс» выступление президента США в пятницу в Майами.

Трамп сообщил, что эмбарго в отношении карибской страны страны будет сохранено, а турпоездки американцев на Кубу–запрещены. Впрочем, в рамках круизов теплоходы американских компаний смогут заходить на Кубу, однако и здесь их ожидают ограничения.

Вместе с тем, американский президент намерен заключить более эффективное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.