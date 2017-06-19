В Омске произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая доставляла в больницу месячного ребенка. В аварии участвовали три автомобиля.

Как рассказали в правоохранительных органах, водитель скорой не выдержал дистанцию и врезался в Kia, а та от удара въехала в Hyundai, передает РИА «Омск-информ».

Младенцу требовалась срочная госпитализация, поэтому полицейские приняли решение самостоятельно доставить ребенка и его мать в клинику на автомобиле ГИБДД.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.