В столичном зоопарке появился на свет детеныш азиатского слона, при рождении малыш весил около 90 килограммов.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, новорожденный слоненок уже достаточно окреп, посетители в скором времени смогут его увидеть в вольере «Слоны».

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что малыш очень любопытный и любит играть.

«Любимая его забава — хоботом приподнять палки или разбросать траву», — отметили в пресс-службе.

В сообщении на сайте столичного градоначальника отмечается, что пока слоненок большую часть времени проводит с мамой-слонихой. Детеныш ест через каждые полтора часа и пока питается исключительно материнским молоком. На взрослую пищу слоненок перейдет только к двум — трем годам.