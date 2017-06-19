Военные РФ из Центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли в клинику города Хомса пакеты с продуктами и медикаменты.

Во дворе клиники аль-Басель была организована выдача продуктовых пакетов и предметов первой необходимости для пациентов и медицинского персонала. Также российские военные передали провизорам коробки с лекарственными препаратами. Всего было доставлено 300 единиц гуманитарной помощи, сообщает «РИА Новости».

«В настоящее время в Хомсе проживают более миллиона человек, но клиника аль-Басель пока единственная, где горожане могут получить бесплатную квалифицированную помощь — поддержка этим медикам и пациентам необходима в первую очередь»,— сообщил журналистам представитель Центра примирения Александр Воронцов.

Он добавил, что гуманитарный конвой будет прибывать в Хомс несколько раз в неделю.