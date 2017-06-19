Более 1,5 тыс. гектаров леса выгорели на Дальнем Востоке за сутки
Огнем как минимум 19 пожаров на Дальнем Востоке за сутки уничтожены более 1,5 тыс. гектаров леса.
Об этом заявил департамент лесного хозяйства по региону.
«В минувшие сутки в округе возникло четыре новых лесных пожара, с учетом ранее возникших возгораний действовало 19 очагов, из них 13 в Якутии», – цитирует сообщение «РИА Новости».
При этом отмечается, что большинство пожаров пришлось на Якутию. Пока удалось ликвидировать лишь три очага возгорания.